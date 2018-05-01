بالصور: سفيرة كأس العالم 2018 تخطف الأنظار

أخبار الآن | دبي - افمرات العربية المتحدة (وكالات)

خطفت ملكة جمال روسيا السابقة وسفيرة كأس العالم 2018، فيكتوريا لوبيريفا، الأنظار أثناء تواجدها في العاصمة اليابانية طوكيو، ضمن جولتها حول العالم لمرافقة النسخة الأصلية لكأس العالم، أثناء الرحلة في العديد من العواصم والمدن الكبيرة في مختلف القارات.

وتم تعيين ملكة الجمال السابقة والتي توجت على عرش ملكات جمال روسيا عام 2003، سفيرة لكأس العالم 2018، كما أنها سفيرة خاصة لمنظمة "UNAIDS" التي تدعو للقضاء على مرض الإيدز بحلول عام 2030.

وتعدّ فيكتوريا لوبيريفا، من مشجعي نادي روما الإيطالي، حيث سبق أن احتفلت بالفوز الكبير الذي تحقق على حساب برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتقطت صورة مع القائد المخضرم فرانشيسكو توتي.

كما تحب كثيرا النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، المصاب حاليا ويسابق الزمن من أجل اللحاق بكأس العالم مع منتخب بلاده البرازيل، بعد أن أجرى جراحة في كاحله لعلاج إصابته التي تعرض لها أثناء مواجهة مارسيليا في بطولة الدوري الفرنسي مع نهاية شباط الماضي.

وتلعب روسيا في المجموعة الأولى لكأس العالم مع مصر والسعودية وأوروغواي.

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