عملية اختطاف طفلة منظمة من قبل والدها.. ما السبب؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام رجل روسي بالتخطيط لعملية "اختطاف" لابنته، بهدف تقديم تجربة اجتماعية الغرض منها توعية الأهالي حول ما يجري من عمليات خطف من هذا النوع، والتي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، و للمطالبة بتحسين أنظمة الحماية في الحدائق التي كثيراً ما تعج بالأطفال.

حيث قام بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الخاطف وهو يقترب من الفتاة ويحملها بعيداً عن الحديقة التي كانت تلعب فيها.

وقال والد الفتاة البالغ من العمر 31 عاماً "إن الهدف من هذه التجربة الاجتماعية هو تسليط الضوء على انعدام الأمن حول الحدائق وساحات اللعب، أطالب السلطات بتوفير المزيد من الحماية للأطفال في الأماكن العامة".

وبعد قيام عملية الاختطاف أصيبت الأم بالصدمة عندما اكتشفت اختفاء ابنتها و أسرعت للبحث عنها في جميع أرجاء الحديقة، على الرغم من أن والد الفتاة هو من خطط للعملية، إلا أن الأم لم تكن على علم بها.

و على أثر هذه التجربة الاجتماعية أعلنت السلطات المحلية بأنها ستبدأ بزيادة إجراءات الحماية للأماكن العامة التي يرتادها الأطفال عما قريب.

للمزيد:

هذا ما دفع مؤسس "واتساب" للإسقالة من "فيسبوك"

شركة يابانية تحقق حلم "أريد أن أكون قطة"