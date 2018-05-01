هذا ما دفع مؤسس "واتساب" للإسقالة من "فيسبوك"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن جان كوم مؤسس تطبيق "واتساب" استقالته، وقال عبر “فيسبوك”: "لقد حان وقت المغادرة، لقد كنت محظوظًا بالعمل مع هذا الفريق الصغير لتقديم تطبيق يستخدمه عدد هائل من الأشخاص في جميع أنحاء العالم".

و نذكر أن جان كوم قد قام ببيع تطبيق "واتسآب" لفيسبوك بمبلغ 19 مليار دولار, و التي تعتبر أغلى صفقة تدفعها شركة تقنية لمشغل مبتدئ، إذ تجاوزت صفقة سكايب التي اشترتها مايكروسوفت بـ8.5 مليار دولار عام 2011.



وأضاف كوم: "سأغادر في الوقت الذي يستخدم فيه الناس تطبيق واتساب بطرق أكثر بكثير مما كنت أتصوره، وفريق العمل أقوى من أي وقت مضى وسيستمر في القيام بأشياء مذهلة".



وعلق مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ على الاستقالة قائلاً: "جان، سأفتقد العمل بالقرب منك، وأنا ممتن لكل شيء قمت بفعله لمساعدة العالم على التواصل ولكل شيء علمتني إياه وخصوصًا التشفير وقدرته على نقل القوة من الأنظمة المركزية ووضعها بين أيدي الناس، وهذه القيم ستظل دائما في قلب واتساب".



ويأتي تخلي كوم عن منصبه في مجلس إدارة "فيسبوك" بسبب عدم موافقته على طريقة استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية للمستخدمين، وكذلك محاولات فيسبوك لتقليل مستوى تشفير البيانات.

وكان موقع فيسبوك كشف أن 87 مليون مستخدم تضرروا من فضيحة اختراق البيانات التي حصلت عليها شركة كامبردج أناليتيكا للاستشارات، ويزيد هذا الرقم بكثير عما تم إعلانه سابقا.

للمزيد:

العالم يحتفل باليوم العالمي لموسيقى الجاز

قصة نجاح الشيف السوري عماد بعد لجوئه إلى لندن