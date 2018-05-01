شركة يابانية تحقق حلم "أريد أن أكون قطة"

أخبار الآن | طوكيو - اليابان- (وكالات)

كل واحد منا لديه حلم مختلف..بعضنا يفضل ان يكون طيارا او ربما رساما او لاعبا مشهور.. لكن هل سمعت عن اؤلئك الاشخاص الذين يريدون ان يكونوا قطة !



صنعت شركة يابانية منتجا غريبا من نوعه، يحقق حلم مجموعة من الناس ممن يأملون أن يصبحوا قططا في حياتهم ولو لمرة واحدة.



موقع إلكتروني نشر خبر إنتاج الشركة اليابانية منازل طريفة، تشبه خيما صغيرة قابلة للطي. وتكبر هذه المنازل حجم بيوت القطط المعروفة بست مرات.



ويؤكد خبراء الشركة أن نجاح مبيعات هذا المنتج بينته أبحاث التسويق المبدئية التي اعتمدت على استطلاع نظمته الشركة، أكد فيه 77% من المشاركين فيه رغبتهم ولو لمرة واحدة في أن يصبحوا قطة. ووفقا لبيانات الشركةايضا ، فإن موقع تويتر يشهد 10 منشورات في الساعة تكتب فيها عبارة: "أريد أن أكون قطة".



ويبلغ طول وعرض المسكن القططي للبشر 80 سنتيمترا أما الارتفاع فيبلغ 65 سنتيمترا. ويتضمن السكن المبتكر غطاء للرأس على شكل آذان القطط. ويبلغ ثمن المنزل 11.7 ألف ين ياباني (115 دولارا).

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