5 أشياء تستعملها يوميا تجهل أنها من إختراع الفراعنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



حينما يدور الحديث أو التفكير في العصر الفرعوني، وحياة المصريين القدماء، غالبا ما تأتي في بالك الملكة "كليوباترا" الملكة التي حكمت مصر، أو غالبا ما تسترجع صورة مومياء محنطة على الطريقة الفرعونية، لكن من المهم أن تفكر جيدا بمستوى الحضارة التي وصلها الفراعنة والتي تركت صداها يصل إلى أيامنا هذه.. وما هو الشيء الذي جعل المصريون القدماء يتقدمون في البحث عن طرق تجعل حياتهم أسهل وخالية من الإجهاد..

1- التقويم

أنشأ المصريون القدماء تقويم مكون من 365 يوما، على الرغم من أنه في الأصل كان يحتوي على 370 يومًا، حتى أدركوا أنهم بحاجة إلى سنة تقصير، وكانت هناك سنوات كبيسة مضافة، وكان الهدف من هذا التقويم معرفة مواعيد الفيضانات التي تغرق الأماكن..

2- معجون الأسنان:

فكرة المعجون الذي تستعمله اليوم، كان المصريون القدماء قد اخترعوا أول شكل من أشكال معجون الأسنان باستخدام قائمة من المكونات، مثل حوافر الثيران المكسرة والرماد، وقشور البيض المحروقة..

3- الأقلام:

أدرك المصريون القدماء عبء نظام الكتابة غير العملي على الصخور، الشيء الذي أدى إلى اختراع ورق البردي والحبر، بينما يفترض معظمنا أن التقدم الطبيعي في الكتابة بدأ بالريشة..

4- الساعة:

كانت المسلة أو المزولة الشمسية هي أقدم شكل من أشكال الساعة، ولكنها لم تعمل إلا مع سماء صافية، وقد أدى ذلك إلى اختراع الساعة المائية، وعملت من خلال تقطير الماء ببطء طوال اليوم، ما يجعل من الممكن معرفة الوقت في الداخل..



5- الأطراف الصناعية:

بينما تبدو الأطراف الصناعية مفهوما جديدا، لكن في الواقع تعود إلى عام 950 قبل الميلاد، وعلى الرغم من أنها لم تكن الكترونية مثل اليوم، إلا أنها ساعدت أصحابها على حياة أكثر فاعلية..



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