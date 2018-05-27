رسالة من راموس قائد ريال مدريد لمحمد صلاح بعد إصابته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وجه قائد ريال مدريد الإسباني سرخيو راموس رسالة إلى هداف ليفربول محمد صلاح بعد إصابة الأخير في كرة مشتركة معه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بفوز العملاق الملكي 3-1.

وخرج صلاح نجم المنتخب المصري بعد مضي نحو نصف ساعة من المباراة النهائية بعد التحام مع راموس سقط على إثره على كتفه الأيسر، وحاول صلاح التحامل على نفسه لإكمال المباراة لكنه لم يستطع ليغادرها باكيا.

وعقب المباراة كتب راموس تغريدة بالإسبانية والإنجليزية قال فيها "تعطيك كرة القدم تارة جانبها الجيد وتارة الجانب السيء، قبل كل شيء نحن زملاء محترفين، أتمنى لك الشفاء العاجل"، وزاد في الجزء الإسباني من التغريدة "المستقبل لك".

وحقق ريال مدريد اللقب الأوروبي الأغلى للمرة 13 ليؤكد سيطرته التاريخية على المسابقة برقم قياسي جديد، وبات زين الدين زيدان أول مدرب يحصد اللقب لثلاث مرات متتالية، فيما أضاف رونالدو لقبا خامسا لمسيرته الاحترافية.

وينتظر محبو صلاح الجديد حول حالته الصحية بعدما غرد الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم "أفاد المسئولون بليفربول أنه تم إجراء الآشعة على كتف صلاح وأظهرت أن الاصابة جزع في أربطة مفصل الكتف وأعرب الدكتور أبو العلا (طبيب المنتخب المصري) عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم وفق هذا التشخيص".

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