شاهد أول ظهور لمحمد صلاح بعد إصابته في نهائي دوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

رصدت الكاميرات اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهو يغارد ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إصابته القوية في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 3-1.

ونشر صحفي وكالة الأنباء الفرنسية ياسين خيري عبر حسابه على تويتر لقطة لصلاح وهو يخرج من ملعب المباراة ويظهر ذراعه الأيسر معلقا إثر إصابته.

وغادر صلاح هداف الدوري الإنجليزي ملعب المباراة في كييف بعد تدخل عنيف من سرخيو راموس مدافع النادي الملكي الإسباني سقط على إثره المصري على كتفه الأيسر، وحاول صلاح التحامل على نفسه لإكمال المباراة إلا أنه خرج باكيا بسبب آلامه.

وحقق ريال مدريد لقبه الثالث عشر في البطولة الأوروبية الأغلى والثالث على التوالي ليصبح الفريق الثاني في تاريخ المسابقة الذي يحصد اللقب ثلاث سنوات متتالية بعد بايرن ميونخ.

ولاتزال التقارير الطبية غير حاسمة بشأن مدى إصابة صلاح حتى وقت كتابة التقرير.