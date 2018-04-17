حكم يحتسب ركلة جزاء بين شوطي المباراة في الدوري الألماني

أخبار الآن| دبي- الأمارات العربية المتحدة (صحف)

استدعى حكم مباراة ماينز وفرايبورغ في الدوري الألماني الممتاز لاعبي الفريقين إلى الملعب، بعدما توجهوا إلى غرفة الملابس بين الشوطين، لاحتساب ركلة جزاء.

ولجأ الحكم جويدو وينكمان لحكم الفيديو المساعد، وتأكد من لمس الكرة ليد أحد لاعبي فرايبورغ. وسدد لاعب ماينز، بابلو دي بلاسيس، ركلة الجزاء بنجاح لفريقه ليتقدم ماينز بهدف دون رد.

وقال المدير الرياضي لنادي فرايبورغ، يوخن ساير: "ما حدث يجعلنا نشعر بمرارة في الحلق". وفي حديث لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، قال ساير إنه اضطر لـ "تقبل الأمر على مضض".

وأضاف: "كان لدينا انطباع بأنه عندما يوجه لنا الحكم مثل هذه الضربة بين الشوطين، فقد انتهى كل شيء".

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وتأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب إلقاء الجمهور لورق المرحاض داخل الملعب، لكن لم يكن هذا اعتراضا على احتساب رلكة الجزاء، وإنما على قرار إقامة مباريات الدوري الألماني الممتاز مساء يوم الإثنين من كل أسبوع.

وسجل دي بلاسيس هدفا ثانيا في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ليؤمن الفوز لفريقه، ليتقدم ماينز على فرايبورغ في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز بفارق الأهداف، ويبتعد بثماني نقاط عن المركز المؤدي للهبوط لدوري الدرجة الأولى، في حين سيلعب فرايبورغ مباراة فاصلة من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

ورفض الحكم في البداية احتساب ركلة الجزاء لنادي ماينز، بعدما اصطدمت الكرة العرضية التي لعبها دانيل بروسينسكي بيد مدافع فرايبورغ مارك أوليفر كيمبف، وغيرت اتجاهها لينقذها بعد ذلك حارس المرمى ألكسندر شولفو.

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وبعدما توجه اللاعبون إلى غرفة خلع الملابس، طُلب من حكم اللقاء الذهاب إلى حكم الفيديو المساعد على الجانب الآخر من الملعب لمشاهدة إعادة اللعبة المثيرة للجدل عبر الشاشة.

وقرر وينكمان احتساب ركلة الجزاء، وطلب من اللاعبين العودة مرة أخرى إلى الملعب لتنفيذ ركلة الجزاء.

وبعد التأخير لمدة ست دقائق، سدد دي بلاسيس ركلة الجزاء بنجاح، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول مرة أخرى ويعود اللاعبون مجددا لغرفة خلع الملابس.