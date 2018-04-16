اول مدربة ملاكمة وكيك بوكسنغ في السعودية

أخبار الآن | جدة - السعودية (عماد فؤاد)

مرة اخرى تثبت المراة السعودية وبجدارة انها اكتسحت جميع المجالات لتثبت نفسها في جميع المجالات حتى الرياضية , هالة الحمراني اول مدربة ملاكمة وكيك بوكسنج في السعودية

رياضة الملاكمة و الكيك بوكسنغ لطالما اعتبرت من الرياضات الذكورية فقط احبها الشباب وتابعوا اشهر نجومها حول العالم ، واليوم استطاعت السيدة السعودية أن تقتحم حلبة الملاكمة بكل جدارة الكوتش هالة الحمراني شابة سعودية استطاعت من خلال التدريب والمثابرة أن تحصل على لقب أول مدربة ملاكمة في السعودية بعد عدة رياضات خاضتها الكوتش هالة استطاعت أن تكون مدربة لرياضة الملاكمة هالأمر الي شجعها أنها تنقل خبرتها وعلمها لبنات وطنها

وصرحت لاخبار الان الكوتش هالة الحمراني عن خبرتها في المجال فتقول :

بعد 13 سنة من التدريب استطاعت هالة أن تفتح مركزها التدريبي الخاص وسعت لغرس ثقافة رياضة الملاكمة بين الفتيات وتمكنت من تحويل القوة ليس الى قوة ذراع وجسد فقط وإنما الى قوة قلب وإرادة

علاقة عشق وشغف جمعت بين هالة وقفازات الملاكمة فأحبت ما تعلمت وعملت بما تحب عالم رياضي جديد قد تنافس فيه المرأة السعودية قريبا لنراها تتصدر البطولات العالمية

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