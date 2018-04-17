العين يدك شباك الريان برباعية ويتأهل للدور الثاني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تأهل العين إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الكبير على الريان القطري على أرضه وبين جماهيره بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف العين حسين الشحات (ق11) ، عموري (55) ، ماركوس بيرغ "هدفين" (58، 78) ، بينما سجل هدف الريان الوحيد سباستيان سوريا في الدقيقة 85 ، وبهذه النتيجة يَرفع العين رصيده إلى 10 نقاط محتلا المركز الثاني للمجموعة خلف الاستقلال الإيراني الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز على الهلال السعودي بهدف دون رد.

بهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 10 نقاط محافظاً على سجله خالياً من الخسارة، وسيلاقي العين فريق الدحيل متصدر المجموعة الثانية في الدور الثاني.

قدم العين مباراة تكتيكية رائعة حقق من خلالها المطلوب بكل هدوء، وسجل أربعة أهداف حملت توقيع حسين الشحات وعمر عبد الرحمن وماركوس بيرغ «هدفين».

وشهدت الدقيقة 12 هدف الزعيم الأول عن طريق المصري حسين الشحات الذي استفاد من الكرة التي ارتدت من حارس الريان بعد مجهود فردي من البرازيلي كايو الذي رواغ ثلاثة لاعبين وسدد كرة زاحفه صدها الحارس لتجد الشحات وحيداً ووضع الكرة بكل هدوء في الشباك، بعدها بثلاث دقائق نفذ لاعب الريان تاباتا كرة من ثابتة في زاوية صعبه إلا أن الحارس خالد عيسى كان لها بالمرصاد، وسدد محسن متولي تسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن، بعدها مباشرة أخطأ حارس العين في إبعاد الكرة عندما سددها في جسم تاباتا لتأتي إليه وتسقط الكرة من يده وتجد سبستيان سوريا الذي سددها عالياً والمرمى خال، وفي الدقيقة 42 أجرى مدرب العين زوران تبديلاً بدخول محمد فايز مكان مهند العنزي.

بدأ الشوط الثاني بنفس سيناريو الأول وبعد مرور 7 دقائق حصل العين على ضربة ثابتة بعد مخالفة بيرج، تصدي لها عمر عبد الرحمن ونفذها ببراعة في المرمى مسجلاً الهدف الثاني للزعيم، بعدها بثلاث دقائق أضاف المهاجم السويدي بيرج الهدف الثالث للعين، مستفيداً من تمريرة الياباني شويتاني خلف المدافعين ووضعها بكل هدوء في الشباك، ثم أجرى مدرب العين تبديله الثاني بدخول ريان يسلم وخروج حسين الشحات، وفي الدقيقة 78 أضاف ماركوس بيرج الهدف الرابع للزعيم مستفيداً من تمريرة كايو المتقنة، وفي العشر دقائق الأخيرة دفع زوران بالمهاجم أحمد خليل مكان عامر عبد الرحمن، وفي الدقيقة 85 نجح سوريا في تقليص الفارق.

اقرأ أيضا:

اول مدربة ملاكمة وكيك بوكسنغ في السعودية