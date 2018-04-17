الإتيكيت.. فن التعامل يختبر سلوكك أمام الآخرين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

هو فن لا يتقنه ولا يعرف قواعده أو أسسه إلا البعض منا، فهناك من يعتقد أنه حكر على فئة كبار الشخصيات والدبلوماسيين أو المديرين أو الطبقات المخملية، رغم أن العمل به يجنب الكثير منا الإحراج في التصرف أو سلوك البروتوكول، إنه الإتيكيت، هذه الكلمة ذات الأصول الفرنسية تخبر الآخرين عنك من ناحية اللباس والحديث مع الآخرين والوقوف والجلوس وغيرها الكثير من التصرفات والسلوك الذي نقوم به يومياً، من خلال تعاملنا مع الآخرين.

اذن ماهو الاتيكيت؟ ماهي تفاصيله وبنوده؟

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