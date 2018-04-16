الآباء والأبناء.. وجهات نظر مختلفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار)

عندما تُطرحُ قضية معينة على طاولةِ النقاش فلكلٍ منا وجهة نظرهِ أو رأيُهُ أو انطباعُهُ عن ذلكَ الموضوعِ المطروح او المسألة التي تناقش، ولما كانت الظروف التي يعيشها البشر وبيئاتهم ومستوى وعيهم وثقافتهم وتجاربهم في الحياةِ مختلفة، بالإضافةِ إلى اختلافهم في العمر والخبرة في الحياة واختلافِ النفسيات، كان من الطبيعي تبعاً لذلك الاختلاف، أن يكونَ لكلٍ منا وجهة نظرٍ أو رأيٌ خاصٌ به، قد يتطابقُ ويتفقُ مع الآخرين، أو قد يختلف معهم، بغضِ النظرِ عن صحةِ هذا الرأي أو عدمِ صحته.

الاختلافُ بالرأي بين الاباءِ والابناء قضية مستمرة، طالما بقيت الحياة تضجُ بالتقدمِ والتجدد وخصوصا فيما ما يتعلقُ بالعاداتِ والتقاليد وما يرتبطُ بدخولِ تكنولوجيا جديدة وتطورٍ على مختلفِ الاصعدة، وغيرها.

للحديث اكثر حول هذه الموضوع تنضم الينا في الاستديو ميس محمد اختصاصية التنمية الاجتماعية..

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