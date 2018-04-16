من الأكثر سعادة.. الأعزب أم المتزوج؟

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مَن الأكثر سعادة.. المتزوجونَ أم العزاب؟ سؤالٌ يتكررُ على مسامعنا يوميا..دراسة جديدة انهت الجدلَ ودعت العزابَ الى الزواج.

باحثون توصلوا بعدَ دراسات استمرت 18 عاما إلى أن المتزوجينَ هم أكثر سعادة من العزاب، ولديهم قناعة أكبر بالحياة والتي تستمرُ حتى مرحلةِ الشيخوخة. كما أكدوا أن المدخل الأساسي إلى السعادة بين الزوجين يتعلق بالعلاقة الطيبة بين الطرفين وتعميق جذور الصداقة بينهما.

أما العزاب، وفقا للدراسة، فإن لديهم عوائق ومشاكل مع تحقيقِ الارتياحِ في الحياة، ورغم أن لديهم ما يفعلونهُ مع المجتمع إلا أنهم يواجهونَ ضغوطا اجتماعية في تملكِ المنزل والزواج وإنجابِ الأطفال. وحتى لو أن الفرد لم يتزوج ولا يرغب في ذلك فسوف يكون بحالة من المزاج السيئ، مع نظام الناس وإلحاحهم باتجاهه.

وفي نهاية الدراسة، أوصى الباحثون ألا يترك المرء أي طرف من الأطراف أو أي ظروف أيا كانت تؤثر على مفهومه للسعادة والراحة في الحياة. فعلى الإنسان أن يبذل طاقته القصوى في سبيل أن يحقق لنفسه الرفاهية والسعادة.

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