دراسة تكشف علاقة الزواج بالسعادة والاكتئاب

أخبار الآن | جورجيا - امريكا - (وكالات)

تتفق معظم الآراء على وجود علاقة مباشرة بين المال والسعادة..من يعتقد غير ذلك .



باحثون امريكيون في جامعة جورجيا قالوا أن الزواج قد يؤثر على درجة الاكتئاب والسعادة، اعتمادا على الدخل السنوي للأزواج.



وبحسب تقرير لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الأزواج الذين يقل دخلهم عن 60 ألف دولار في السنة لديهم أعراض اكتئاب أقل من العزب عند تساوي الدخل.



في حين يكون للزواج تأثير ملحوظ في سعادة الأزواج عندما يتجاوز دخلهم 60 ألف دولار سنويا.



يشير مؤلفو الدراسة إلى أن ذلك يرجع إلى أن الدخل الكلي يكون له تأثير إيجابي على رفاهية الشخص.



يثار الحديث عن تأثير الزواج على رفاهية الفرد على مر عقود إذ كشفت دراسة سابقة إلى أن المتزوجين أسعد وأصح من العزب كما كشفت أيضا إلى أن الزواج هو السبب الرئيس في القلق الطويل الأمد.



نُشِرَت الدراسة، أول أمس الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، في مجلة أبحاث العلوم الأمريكية، وهي أول دراسة تناقش تأثير الحالة الاقتصادية على علاقة الزواج.



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