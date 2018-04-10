لا تحتاج لسنوات.. تعرف على المدة المحددة لتكوين صداقة حقيقية

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يعتقد البعض أن الصداقة الحقيقة تحتاج لقضاء اعمار طويلة، حتى يتم تسميتها بهذا المسمى إلا أنه كشفت دراسة حديثة، أجرتها جامعة كنساس الأمريكية، أن علاقات الصداقة الحقيقة تتكون بعد قضاء ما بين 80 إلى 100 ساعة معا.

وهذا يعني أن كل ما تتطلبه علاقات الصداقة الحقيقة قضاء إجازة من أربعة أيام مع شخص قابلته لأول مرة، وفي نهاية المطاف قد تصبحان أصدقاء، بحسب ما ذكرتهوكالة سبوتنيك الروسية.

كانت دراسة عام 2016 كشفت أن حوالي ثلاث أرباع الأمريكيين يشعرون بالوحدة، الأمر الذي يزيد خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وخطر الموت المبكر.

وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة كنساس الأمريكية يعتبر الزمن هو العامل الرئيسي في تكوين الصداقات.

وتتبع الباحثون، خلال الدراسة، المدة التي استغرقها أكثر من 500 شخص فى تكوين علاقات صداقة حقيقية.

وأظهرت دراسة سابقة أن علاقات الصداقة الجيدة تحسن الصحة والرفاهية، فضلا عن أن الشعور بالوحدة يرفع مخاطر الوفاة المبكرة.

وتوصل الباحثون إلى أن علاقات الصداقة الحقيقة قائمة على قدر ونوع الوقت الذي يقضيه الأصدقاء معا.

وبعد 50 ساعة، كان الأشخاص، الذين أجريت عليهم الدراسة، مستعدين للانفتاح في علاقاته الجديدة ووصفوا هؤلاء الأشخاص الجدد بـ"الاصدقاء".

وللوصول إلى علاقة "الصداقة الحقيقة" استغرق الأمر حوالي 140 ساعة.

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