نجمٌ فرنسي "عتيق" عن ميسي: إنه أفضل من زين الدين زيدان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر لاعب منتخب فرنسا السابق روبرت بيريز أنّ "زميليه السابقان تيري هنري وزين الدين زيدان، لم يصلا إلى نفس المستوى الذي يحتلّه نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي".

واعتبر بيريز في حديثٍ لصحيفة "لموندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ "ميسي في حال لعب كل المباريات مثلما فعل أمام إسبانيول، فإنّه سيكون من المستحيل إيقافه".

وأضاف: "لا أعرف إذا كان ميسي هو الأفضل في التاريخ، لكن هناك لاعبين قلائل وصلوا إلى مستواه. لقد لعبت مع زيدان وهنري ريكيلمي، وأمام رونالدينينو وكريستيانو رونالدو، لكن ميسي لديه شيء مميز مختلف عن الجميع".

وعن قرار مواطنه اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان البقاء في صفوف أتلتيكو مدريد وعدم الانتقال إلى برشلونة، قال بيريز: "إنه قراره واحترمه، إنه يعتقد أنه بمكان أفضل للمشاركة. لكن سؤالي هو: أين كان سيلعب غريزمان في حال انتقل لصفوف برشلونة؟".

وتابع: "لن يأخذ غريزمان مكان ميسي وسواريز. كان غريزمان سيلعب بعض المباريات وليس جميعها مع نادي برشلونة في حال انتقل إلى صفوفه، وهذا هو الفرق".

ويعتبر بيريز من أبرز اللاعبين الفرنسيين الذين كان لهم الدور الأبرز في انتزاع فرنسا لقب كأس العالم عام 1998 ويورو 2000، إلى جانب زين الدين زيدان وتيري هنري.

(روبرت بيريز - snap361.net)

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