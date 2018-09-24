تصرف غير لائق من ميسي، وغاريث بيل يطعن رونالدو في الظهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انتهت مباراة الامس بين برشلونة ونظيره جيرونا بتصرف غير لائق من النجم الارجنتيني ليونيل ميسي تجاه حكم اللقاء, بينما صرح خصم ميسي مهاجم ريال مدريد الاسباني غاريث بيل بتصريحات اعتبرها الكثيرون طعنا في الظهر بحق زميله كرستيانو رونالدو.

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مصافحة حكم مباراة البرسا أمام جيرونا التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الليغا، بسبب اعتراض ميسي على قراراته خلال المباراة.

خاصة بعدما منح الحكم البطاقة الحمراء لمدافع برشلونة كليمونت لينجليه, بعد لجوءه الى تقنية الفيديو. مما اضطر النادي الكاتالوني إلى انهاء اللقاء بعشر لاعبين فقط. فاستغل الفريق الخصم جيرونا هذا الشي, مما اثر على بداية يرشلونة القوية في المباراة.

وأظهرت اللقطات قيام الحكم خيسوس جيل مانزان بمحاولة مصافحة ميسي الذي افتتح التسجيل لناديه، إلا أن قائد البرسا رفض ان يمد يده، وظهر وكانه يوبخ الحكم.

وفي خبر اخر من الدوري الاسباني حيث أثنى مهاجم ريال مدريد الإسباني غاريث بيل، على "الأجواء الإيجابية" التي تسود فريق النادي الملكي، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اليوفي، في تصريحات قد يعتبرها البعض طعنة في الظهر من النجم الويلزي لزميله السابق.

وحقق بيل نتائج إيجابية في بداية الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2018-2019، الذي استهله بتسجيل هدف في المباراة الأولى كما صنع هدفا آخر فيها، الأمر الذي لاقى استحسان المدرب الجديد، جولن لوبيتيغي.

كما قال بيل في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأمور "أصبحت مريحة أكثر في غرفة الملابس من دون رونالدو."

وأضاف " سيكون الوضع متخلفا قليلا. سيكون هناك استرخاء أكثر قليلا (دون رونالدو)"، لافتا "وانه يعتقد أن الريال سيصبح أكثر جماعية (في لعبه) عوضا عن الاعتماد على لاعب واحد".

وفي حين كان رونالدو بطل الموسم الأخير في الريال، كان الأمر مخيبا للآمال بالنسبة للمهاجم الويلزي، ومما ساهم في ذلك أن المدرب السابق للفريق، زين الدين زيدان، لم يكن يعتمد عليه كثيرا ويبقيه معظم الوقت في دكة البدلاء.

وأبدى بيل انزعاجه من زيدان بسبب استبعاده كأساسي من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في مايو الماضي.

وأضاف "كنت غاضبا. غاضبا جدا. شعرت بأني استحق أن أكون نجما في المباراة ويحرز ئالأهداف".

ورغم ذلك، رفض بيل إجراء مقارنة بين زيدان والمدرب الجديد لريال مدريد، جولن لوبيتيغي.

ولم يستبعد بيل خيار العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال:" أنت دائما تريد اللعب للعودة في دوري بلادك، لكنني أستمتع باللعب مع أكبر ناد في العالم وإحراز الألقاب معه:"

وننتقل الى الدوري الانكليزي فلم يستطيع اللاعب سايدو بيراهينو لاعب فريق ستوك سيتي تسجيل سوى هدفين خلال عامين ونصف ، لكنه نجح بأن يصبح أبا لثلاثة مواليد جدد في ظرف 6 أسابيع.

بعد أن أفادت تقارير صحفية أن 3 نساء قالو أنهن أنجبن منه 3 مواليد جدد خلال 6 أسابيع فقط، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صن" الإنجليزية.

فقد قالت خطيبته الحالية ستيفانيا كريستوفرو، البالغة من العمر 27 عاما، إنها أنجبت من سايدو طفلا ذكرا أطلقا عليه اسم كوستا في الثلاثين من مايو الماضي.

وفي 17 يوليو، أنجبت و صديقته السابقة تشلسي لوفلايس طفلة أطلق عليها اسم آنيا ماري.

وطبعا سايدو لم ينكر أبوته لكل أطفال ستيفانيا وتشلسي ولكن من كوستا وآنيا، حيث تمت تسميتهما باسمه وفقا لشهادات ميلادهما، كما أفادت صحيفة "ذي ميرور" الإنجليزية أيضا.

الجديد بأن امرأة ثالثة زعمت بأن سايدو هو والد طفلها، الذي ولد في الخامس عشر من يوليو الماضي.

وتسعى المرأة، التي لم يذكر اسمها لأسباب قانونية، إلى إصدار حكم من المحكمة بتسمية الطفل باسم سايدو، وتثبيته على شهادة الميلاد.

يشار إلى أن سايدو يحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 70 ألف جنيه إسترليني، وكان قد خطب ستيفانيا، التي تملك مطعما في برمنغهام، في يونيو من العام الماضي.

وكانت كتبت على صفحتها على فيسبوك "السيدة بيراهينو.. أسعد إنسان على الأرض حاليا"، لكنها عادت للتخلص من اللاعب بعد أن حاول جلب العارضة تشلسي معه إلى البيت خلسة.

وكانت تشلسي، البالغة من العمر 39 عاما وأم لثلاثة أطفال، قد قالت في تصريح لصحيفة "صن" إن سايدو قد اصطحبها إلى منزله قبل أن يطردها منه بعد أن سخرت من مهاراته في تسجيل الأهداف.

وقالت له "إن ابنتي تلعب بلعبة فيفا على الكمبيوتر وتمكنت من تسجيل أهداف باسمك أكثر مما أحرزته أنت في حياتك بالفعل".

وكان سايدو نجح في تسجيل هدف خلال مباراة خسرها فريقه بهدفين لثلاثة أمام بلاكبيرن روفرز، وسبق أن أحرز هدفا خلال مباراة فريقه أمام هدرسفيلد في بطولة "كأس رابطة الأندية المحترفة" في أغسطس الماضي، لكنه لم يتمكن من التسجيل قبل ذلك منذ العام 2016.

وفي خبر آخر كرم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيدتين تبلغان من العمر 102و98 عاماً وتمتلكان تذاكر موسمية للنادي منذ أكثر من 85 عاماً.

فكرم النادي المشجعتين قبل انطلاق مواجهة فولهام فى الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزى الممتاز، فى بادرة إنسانية جميلة ربما تحدث لأول مرة داخل ملاعب كرة القدم

نحنا منكون وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم بشوفكن بكرا باخبار جديدة شكرا للمتابعة.

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