عودة الصراع بين صلاح ومحرز بسبب تغريدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثارت تغريدة نشرها الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الانكليزي على تويتر, الجدل حول أحقية المصري محمد صلاح أم الجزائري رياض محرز بلقب فخر العرب.



حيث نشر النادي تغريدة مكتوب فيها فخر العرب مع صورة لمحرز, وهو اللقب المعروف عن محمد صلاح, مما أشعل الصراع مجدداً بين النجمين العربيين.

ومع عودة صلاح للتهديف مع ناديه ليفربول في مباراة ساوثهامبتون التي فاز بها الريدز بثلاثية دون ردٍ، نجح محرز بتسجيل ثنائية مع السيتي في فوز حامل اللقب على كارديف سيتي بخماسية دون ردٍ.

وأثارت التغريدة التي نشرها مان سيتي جدلًا واسعًا خاصة أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً “تويتر” من محبي النجم المصري محمد صلاح ويرون أنه من يستحق لقب فخر العرب.

كما شهد الحساب الرسمي باللغة العربية لنادي مانشستر سيتي جدلًا في التعليقات بين عشاق النجمين محرز وصلاح حول أداء وموهبة اللاعبين>

واذا اردنا المقارنة بين اللاعبين سنجد أن:

صلاح نجح في تحقيق إنجازات مدوية في الموسم الماضي من خلال الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 39 هدفًا والفوز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا باستفتاء رابطة النقاد ورابطة المحترفين.

واستطاع أن يفوز بلقب أفضل لاعب أفريقي العام الماضي بجائزتي الاتحاد الأفريقي “كاف” و”بي بي سي” بجانب الترشح للقائمة المختصرة لأفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم.



بينما عاد محرز إلى بريقه بعدما غادر ليستر سيتي وانضم إلى فريق قوي مليء بالنجوم ويحلم بالبطولات وهو مانشستر سيتي مع مدرب كبير وصاحب خبرات وقدرات رائعة بقيمة الإسباني بيب غوارديولا.

ونجح في قيادة ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كما شارك في دوري أبطال أوروبا، واستطاع أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وتبدو المنافسة شرسة بين صلاح ومحرز هذا الموسم، خاصة مع الضغوط الهائلة التي تواجه صلاح سواء من جماهير ليفربول، أو مع محاولات المنافسين للحد من خطورته وإيقاف تحركاته بجانب قلة التعاون مع زملائه خاصة ساديو ماني، نجم السنغال.

وبعودة محرز إلى الواجهة بقوة مع المدرب غوارديولا، وسعيه للتتويج بالألقاب سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي سيجعل المنافسة بينه وبين صلاح في غاية القوة والإثارة.

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