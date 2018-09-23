بالفيديو: "صلاح" يخلع قميصه ليكفكف به دمع طفل من عشاقه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في مشهد إنساني مؤثر، شغل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، أجهش طفل إنكليزي بالبكاء من السعادة، بعد حصوله على قميص النجم المصري محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول مع مضيفه ساوثمبتون، السبت، حيث فاز "الريدز" بثلاثية نظيفة.

ونشر مشجع ليفربول، وين دنلوب، مقطعا مصورا لولده لويس وهو يحمل لافتة يطلب فيها من صلاح منحه قميصه، ويظهر في الفيديو هو يصرخ بصوت مؤثر "أرجوك يا صلاح.. أرجوك". وعقب نهاية المباراة، بادر الفرعون المصري إلى خلع قميصه ليعطيه بيده للطفل الصغير المتواجد في المدرجات القريبة من الملعب، قبل أن يغادره.

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وفور أن حصل عاشق صلاح على هديته الثمينة انهمرت دموعه بغزارة مجددا متأثرا، فيما التقطت الكاميرا تعبيرات وجهه التي تنطق بالمشاعر. وكتب الأب في تغريدة موجها كلامه لصلاح: "لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية يا (مو) .. لقد أدخلت الفرح والسرور على قلب ولدي في يوم سيبقى في ذاكرتنا".

ورد صلاح على التغريدة بأيقونات لوجهين مبتسمين وقلب واحد. يشار إلى أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجيلزي بالعلامة الكاملة محققا 6 انتصارات في 6 مباريات منذ انطلاق البطولة.

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