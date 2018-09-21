صلاح يبدو "سعيدا" في أول تعليق بعد الحادثة المثيرة للجدل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أثار قذف أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح زجاجة الماء فور تسجيل زميله روبرتو فيرمينو، هدف الفوز القاتل في مرمى الضيوف في الثواني الأخيرة الكثير من الجدل، لكن النجم المصري محمد صلاح عاد إلى تدريبات ليفربول، الخميس، "سعيدا" وفقا لزميله في الفريق "ديان لوفرين" بعد أيام على الحادثة التي رمى فيها صلاح زجاجة ماء بغضب على دكة البدلاء مما أثار تكهنات حول شعوره بالاستياء والغضب. ورمى صلاح، زجاجة مياه على الأرض خلال لقاء الريدز مع ضيفه باريس سان جرمان، في إطار أولى مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء مما أثار كثيرا من الجدل.

و فاز أصحاب الأرض على مضيفهم الباريسي 3-2 بعد مباراة مثيرة كان ليفربول متصدرا خلالها بهدفين قبل أن يعود سان جرمان في الدقائق الأخيرة، إلا أن فيرمينو كانت له الكلمة الأخيرة في الوقت القاتل ليتصدر ليفربول، بطل 2005، المجموعة الثالثة منفردا.



وكان صلاح تسبب بشكل كبير في دخول مرمى فريقه هدف التعادل للضيوف بعدما فقد الكرة، قبل أن يتم استبداله باللاعب السويسري شيردان شاكيري، وأثار تصرف صلاح جدلا كبيرا بعد المباراة، ولم يعلق النجم المصري

ولا النادي بشأن الحادثة، لكن زميل صلاح في الفريق، ديان لوفرين قرر أن ينفي كل التكهنات بشأن غضب صلاح وحالته من خلال صورة نشرها عبر حسابه في إنستاغرام، ونشر لوفرين صورة له مع صلاح ضاحكا وكتب

عليها تعليقا يقول : " إنه سعيد، وهو الآن أعلى بمستوى واحد.."..

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