أربع ثوان تصم محمد صلاح بالأنانية وثلاث أخرى تبرئه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

غضب إنجليزي عارم تجاه النجم المصري محمد صلاح اجتاح موقع التواصل الاجتماعي تويتر وامتد إلى جمهور ليفربول العربي ولكن ليس بسبب أداءه في المباراة.

لم يستهدف الغاضبون هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لعدم تسجيله أهداف أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء ولا بسبب بداية هجمة تسجيل الهدف الثاني للفريق الفرنسي من كرة مقطوعة من صلاح، ولكن بسبب ردة فعله بعد تسجيل بوبي فيرمينو هدف الفوز للردز.

أظهرت كاميرات المباراة نجم المنتخب المصري وهو يلقي بزجاجة مياه وهو يبدو غاضبا عقب تسجيل فيرمينو هدف الفوز في الدقيقة 93 في المباراة التي لعب فيها صلاح 84 دقيقة عجز خلالها عن التسجيل أو صناعة هدف.

ونشر مغرد مقطع الفيديو قائلا "صلاح لا يبدو سعيدا"

وغرد آخر "ليفربول يسجل هدف الفوز في آخر ثواني اللقاء أمام باريس سان جيرمان فماذا يفعل صلاح؟ يلقي زجاجة أرضا بغضب، الرجل يهتم بنفسه فقط، روح الفريق لديه بشعة".



وانتشرت تعليقات مستهجنة تصرف النجم العربي ووصلت إلى تغريدات عربية منها ما ضمنه حساب "لحظات تويتر" الرسمي في لحظة أنتجها عن الواقعة. "محمد صلاح يمكن عباله كل موسم راح يقدم ماقدمه الموسم الماضي .. شاف نفسه اترشح لاكثر من حائزة واخذ ثقه زائده يا اخي اهدء لاترجع تلعب مع بازل".

وبعد دقائق وعقب انتهاء المباراة ظهر مقطع آخر سجل احتفال صلاح بهدف الفوز رافعا يديه في سعادة غلفها حزن أرجعه البعض لعدم رضاه عما قدمه والآخر لإحساسه بالذنب لتسببه في الهدف الثاني.



مصدر الصورة: Paul ELLIS / AFP