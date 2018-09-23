صلاح يكسر صيامه التهديفي ويقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية دون رد، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في إطار مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ونجح النجم المصري محمد صلاح في كسر صيامه التهديفي أخيرًا بإحرازه لهدف جاء من متابعة لكرة السويسري خيردان شاكيري التي اصطدمت بالعارضة، ليسجل هدفه الثالث مع الفريق هذا الموسم.

المباراة شهدت مشاركة لاعب ليفربول خيردان شاكيري من بداية المباراة على حساب اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر، وبالفعل نجح شاكيري في صناعة الفارق، حيث تسبب في الهدف الأول في المباراة والذي جاء عن اللاعب ويسلي هوديت في مرماه في الدقيقة العاشرة.

لم ينتظر أصحاب الأرض سوى عشر دقائق أخرى حتى استطاع المدافع جويل ماتيب مضاعفة النتيجة برأسية جميلة.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، سدد اللاعب السويسري شاكيري ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالقائم لترتد للفرعون المصري محمد صلاح الذي نجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه والهدف الثالث له مع الفريق هذا الموسم.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف من الطرفين رغم المحاولات الخجولة من الفريق الضيف لمعادلة النتيجة وتألق حارس الريدز أليسون بيكر.

وشهدت الدقيقة 88 من عُمر المباراة هدفًا آخر لمحمد صلاح ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيد نقاطه إلى 18 نقطة ليحتل بها صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج محققًا العلامة الكاملة بالفوز في ست مباريات.

أما فريق ساوثامبتون فتجمد رصيده عند خمس نقاط بعد تلقيه للهزيمة الثالثة له هذا الموسم.

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