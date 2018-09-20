راموس أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

حصل اللاعب الإسباني سيرجيو راموس على لقب جديد غير مرغوب يوم الأربعاء كأكثر اللاعبين حصولا على إنذارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يشار إلى أن قائد ريال مدريد أثار ضجة عارمة في نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر ايار مايو الماضي، حين دخل بلعبة خشنة على نجم ليفربول محمد صلاح في منتصف الملعب.

وحصل راموس على إنذار في الشوط الأول في الفوز 3-صفر على روما ليصل إلى 37 إنذارا في 115 مباراة في البطولة ليتفوق على بول سكولز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق.

كما يملك المدافع الرقم القياسي بالحصول على أكبر عدد من الإنذارات في موسم واحد وهو خمسة إنذارات في 2010-2011 و2012-2013 بينما لم يحصل سكولز المعروف بتدخلاته المتهورة على أكثر من أربعة إنذارات في موسم واحد.

وتم طرد راموس، الذي رفع كأس البطولة في أربع مناسبات، 24 مرة مع ريال مدريد وهو رقم قياسي كما أنه ضعف عدد مرات طرد فرناندو هييرو صاحب المركز الثاني.

وبالمقارنة لم يتعرض اللاعب الاسباني لمشاكل كبيرة في دوري الأبطال إذ تم طرده ثلاث مرات فقط.

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