ميسي يقود برشلونة لفوز كبير على إسبانيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق انتصار عريض على حساب مضيفه إسبانيول بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء على ملعب كورنيا إل برات لحساب الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وقدم ليونيل ميسي عرضًا خياليًا في مباراة الليلة مع تسجيل هدفين وصناعة هدف، حيث افتتح مجال التسجيل بإحراز الهدف الأول من ركلة حرة نفذها ببراعة شديدة في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

ثم استطاع صاحب الـ 31 عامًا تقديم التمريرة الحاسمة أو الأسيست للجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي ليضيف نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق الهدف الثاني لفائدة البلوغرانا بيمناه في الدقيقة 26.

وتوج البلوغرانا الشوط الأول الرائع الذي قدمه بتسجيل الهدف الثالث عن طريق المهاجم الأوروغوياني الدولي لويس سواريز الذي سدد من زاوية صعبة جدًا في الدقيقة 45 مستغلًا تمريرة ديمبيلي معلنًا نهاية أول 45 دقيقة بتقدم البرسا بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد ميسي ليسجل من ركلة حرة في الدقيقة 65 رغم بُعد المسافة، ولكن ميسي مارس هوايته المفضلة في زيارة شباك الخصوم، ليضيف هدفه رقم 20 ضد إسبانيول في مواجهات لاليغا.

وألغت تقنية الفيديو هدفًا سجله غرانيرو اللاعب البديل في تشكيلة أصحاب الأرض في الدقيقة 73 لوجوده في موقف تسلل أثناء ضرب الكرة بالرأس.

واستغل فالفيردي حسم النتيجة ليمنح الفرصة للثنائي منير الحدادي ودينيس سواريز على حساب لويس سواريز العائد من الإصابة وإيفان راكيتيتش المنهك لتعاقب المباريات واستعماله بشكل دائم من جانب المدرب الإسباني.

بهذه النتيجة، يفك برشلونة الاشتباك في الصدارة بوصوله إلى النقطة رقم 31 ليصبح على بعد 3 نقاط من إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

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