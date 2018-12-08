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فالنسيا يخطف تعادلاً من إشبيلية في الدوري الإسباني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

خطف فريق فالنسيا السبت، تعادلًا ثميناً من ضيفه إشبيلية؛ ليتعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإسباني.

وارتفع بهذا التعادل رصيد فالنسيا إلى ثماني عشرة نقطة في المركز الثاني عشر، في حين ارتفع رصيد إشبيلية إلى ثمانٍ وعشرين نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها إلى فوز إشبيلية بالنقاط الثلاث، جاء هدف التعادل القاتل لفالنسيا في الدقيقة 92 عبر الفرنسي مختار ديا خابي.

 

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