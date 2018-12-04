تعرف على أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2018 (صور وفيديو)

... مودريتش يرشح 5 لاعبين للتتويج بالكرة الذهبية رشح النجم الكرواتي لوكا مودريتش، 5 لاعبين لحصد جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.

... الكرواتي مودريتش يتجه للفوز بالكرة الذهبية كشف تقرير صحفي أن الكرواتي لوكا مودريتش، سيفوز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، لعام ألفين وثمانية عشر

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... اليك مواجهات نهاية الأسبوع التي قد تبقيك بالمنزل طوال العطلة نهاية هذا الأسبوع ​​​​​​​تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى عددا من المواجهات القوية، التي قد تبقيك في المنزل لشدة حماسها فهي قد تكون محورية في سباق الدوري.

... برشلونة يتمسك بصدارته للمجموعة الثانية بدوري الأبطال حسم برشلونة الإسباني صدارته للمجموعة الثانية، من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه آيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف..