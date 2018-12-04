تعرف على أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2018 (صور وفيديو)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )
بعد إعلان فرانس فوتبول حصول اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2018، تعرفوا على قائمة بأفضل 10 لاعبين في هذا الحدث الكروي العالمي ..
1. المركز الأول | الكرواتي لوكا مودريتش
2. المركز الثاني | البرتغالي كريستيانو رونالدو
3. المركز الثالث | الفرنسي أنطوان غريزمان
4.المركز الرابع | الفرنسي كيليان مبابي
5. المركز الخامس | الأرجنتيني ليونيل ميسي
6. المركز السادس | اللاعب المصري محمد صلاح
7. المركز السابع | الفرنسي رفاييل فاران
8. المركز الثامن | اللاعب البلجيكي ايدن هازارد
9. المركز التاسع | اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين
10. المركز العاشر | اللاعب الانجليزي كيفين دي بروين
مصدر الصور: #ballondor تويتر
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