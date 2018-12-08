عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع هازارد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت انباء صحفية أن يوفنتوس الإيطالي، سينافس ريال مدريد الإسباني، على صفقة ضخمة من خلال التعاقد مع اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي.

وارتبط النجم البلجيكي بالانتقال لريال مدريد الإسباني، خلال الصيف المقبل، كما يحظى اللاعب باهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع أفضل اللاعبين في القارة الأوروبية، من أجل تحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، الغائب عنه منذ عام 1996.

يذكر أن آخر التقارير في إسبانيا أشارت لتوصل ريال مدريد لاتفاق مع اللاعب الدولي البلجيكي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المزيد:

مانشستر سيتي يتلقى ضربة قبل مواجهة تشيلسي

#رياضة #يوفنتوس #هازارد #تشيلسي

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...