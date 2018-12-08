يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع هازارد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت انباء صحفية أن يوفنتوس الإيطالي، سينافس ريال مدريد الإسباني، على صفقة ضخمة من خلال التعاقد مع اللاعب الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي.

وارتبط النجم البلجيكي بالانتقال لريال مدريد الإسباني، خلال الصيف المقبل، كما يحظى اللاعب باهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع أفضل اللاعبين في القارة الأوروبية، من أجل تحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، الغائب عنه منذ عام 1996.

يذكر أن آخر التقارير في إسبانيا أشارت لتوصل ريال مدريد لاتفاق مع اللاعب الدولي البلجيكي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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