مانشستر سيتي يتلقى ضربة قبل مواجهة تشيلسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تلقى مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنجليزي، ضربة قوية بعدما تأكد غياب هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو عن مواجهة تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم غد السبت. وتعرّض المهاجم الأرجنتيني لإصابة خلال التدريب وغاب عن فوز فريقه على واتفورد يوم الثلاثاء الماضي، لينضم إلى قائمة المصابين إلى جوار زميله كيفين دي بروين لاعب وسط تشيلسي السابق.

وغاب دي بروين عن المباريات التي خاضها الفريق في الشهر الماضي بعد إصابته في أربطة الركبة في مباراة فريقه خلال الفوز على فولهام في كأس (كاراباو). ومن المرجح أن يقود غابرييل جيسوس مجددًا هجوم الفريق في غياب أغويرو، لكن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 21 عامًا عانى أمام المرمى هذا الموسم حيث سجل هدفًا واحدًا في 12 مباراة.

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