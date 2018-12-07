مورينيو يحدد شرطاً لمشاركة فريد مع مانشستر يونايتد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن لاعب الوسط البرازيلي فريد ستتاح له فرصة أكبر للعب بعد أن يحسن الفريق من انضباطه وثباته دفاعيًا. وأوضح مورينيو بان فريد سيحصل على فرص للعب في الوقت المناسب. يذكر أن فريد خرج من تشكيلة يونايتد خلال التعادل اثنان مقابل اثنان مع آرسنال يوم الأربعاء الماضي.

ولعب فريد، المنضم من شاختار دونيتسك الأوكراني قبل انطلاق الموسم مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (66.29 مليون دولار)، أساسيًا في ست مباريات فقط من إجمالي 15 مباراة في الدوري الممتاز.

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