الكيني كيبسريم بطلا لماراثون "أدنوك أبوظبي"

أخبار الآن | أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة(متابعات)

فاز الكيني ماريوس كيبسريم، الجمعة، بماراثون أدنوك أبوظبي في نسختهِ الأولى، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف مُتسابق ومتسابقة، يمثلون نخبة العدائين العالميين والمحترفين، وعموم فئات المجتمع.

وفي فئةِ السيدات فازت الإثيوبية غِابل ياشيني بالمركزِ الأول متبوعةً بالبحرينية شومبا شيبيشي .

وانطلقت المنافسات على الواجهة البحرية لأبوظبي في النسخة العالمية الأولى للماراثون الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للماراثون 379 ألف دولار حيث ينال بطل النخبة لمسافة 42 كم فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما، فيما يحصل الثاني بكل فئة على 25 ألف دولار، وينال صاحب المركز الثالث 15 ألف دولار والرابع 10 آلاف دولار والخامس 8 آلاف دولار والسادس 7 آلاف دولار والسابع 5 آلاف دولار، والثامن 4 آلاف دولار و التاسع 3 آلاف دولار والعاشر 1000 دولار.

وتبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3150 دولارا لصاحب المركز الأول لكل من الرجال والسيدات، بجانب جوائز المراكز الثاني والثالث، إضافة إلى جوائز السباقات المجتمعية الـ 10 كم و 5 كم و 2.5 كم .

وسيحصل كل من ينهي السباقات في ماراثون أدنوك أبوظبي على ميدالية مميزة، في حين يحصد الفائزون الثلاث بالمراكز الأولى كأسا مصنوعة من الكريستال، إذ ستحمل الكؤوس والميداليات الخاصة بالماراثون شعار "عام زايد" لترسيخ إرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعطاءاته الإنسانية ودوره الريادي في وجدان مختلف الأجيال.

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