البابا فرنسيس سيزور الإمارات في فبراير

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان الخميس أن البابا فرنسيس سيزور أبوظبي من 3 الى 5 شباط/فبراير للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول "الأخوة الإنسانية".

وأوضح الفاتيكان أن البابا يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والكنسية الكاثوليكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و رحب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي بالزيارة .. واعتبر أنها تهدف إلى تعميق الاحترام المتبادل.. وترسيخ الحوار بين الأديان.. والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والأخوة بين جميع البشر.

من جهته رحب الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بالبابا معتبراً أنه رمز عالمي من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية.

نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر.

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