غريزمان يخرج عن صمته ويعلق على خروجه من قائمة "الأفضل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

وصف النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، خروجه من قائمة الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه عار، قائلا إن مستواه الحالي يجعله في نفس المرتبة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ونجح غريزمان في تحقيق لقب الدوري الأوروبي مع أتليتكو مدريد الموسم الماضي وكأس العالم مع فرنسا في روسيا هذا الصيف، بالإضافة للفوز بالسوبر الأوروبي مع بداية الموسم الحالي ليصبح خروجه من قائمة الأفضل مفاجأة.

وقال غريزمان لصحيفة "آس" الإسبانية: "بداية هذا الموسم عظيمة بالنسبة لي بعد الفوز بالدوري الأوروبي مع أتليتكو والمساهمة في الفوز بكأس العالم".

وتابع: "في الحقيقة أنا سعيد للغاية واستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي سواء بالنادي أو على المستوى الدولي مع لاعبين رائعين والمدربين أيضا".

وبالحديث عن حلمه أوضح غريزمان: "حلمي دائما هو الفوز بالألقاب، وكأس العالم كان حلم الطفولة منذ شاهدت تحقيق لقب 98".

وعن قائمة الأفضل وخروجه من القائمة المختصرة أعرب غريزمان عن استيائه قائلا: "لا شيء لفعله، هذه قائمة الاتحاد الدولي ومن العار عدم وجود أي لاعب فائز بكأس العالم في تلك القائمة".

وتابع: "هناك لاعبون رائعون في فرنسا حققوا نجاحات وساهموا في الفوز مثل كيليان مبابي ونغولو كانتي ورافائيل فاران وحتى أنا راضي عن أدائي في روسيا".

يذكر أن قائمة جائزة "الأفضل" ضمت الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والمصري محمد صلاح.



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