دوغلاس كوستا قد يتعرض لللإيقاف لخمس مباريات

أخبار الآن | تورينو - إيطاليا (وكالات)

أفادت وسائل إعلام شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية بالإضافة إلى عدّة تقارير أن نجم نادي يوفنتوس​، اللاعب البرازيلي دوغلاس كوستا​، سيتم إيقافه من ثلاث لخمس مباريات.

وذلك على خلفية التصرف المشين الذي قام به يوم أمس خلال مباراة يوفنتوس و​ساسولو​, حيث أقدم كوستا قبل نهاية المباراة بثوانٍ على البصق علناً في وجه لاعب ساسولو دي فرانشيسكو في مشهد مشين وغير أخلاقي للاعب كرة القدم.

وأضافت التقارير أن الإتحاد الإيطالي سيغرّم اللاعب كذلك مبلغ 100 ألف يورو، بإنتظار القرار الرسمي بعد العودة إلى التلفزيون في الساعات المقبلة.

كما أوضحت بأنه لا توجد عقوبات محددة على خطأ كوستا، لكن هناك حالات مشابهة وتعرض من ارتكبها لعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات. مشيرة إلى أن حالة كوستا تختلف نوعًا ما عن الوقائع السابقة، في أن اللاعب استخدم المرفق والرأس للاعتداء على دي فرانشيسكو.

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