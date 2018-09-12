ريال مدريد أفضل ناد أوروبي هذا العام

أخبار الآن | سبليت - كرواتيا - (وكالات)

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم اختيارها لنادي ريال مدريد الإسباني كأفضل نادٍ أوروبي لعام 2018.

حيث تم منح النادي الملكي اللقب نسبة إلى إنجازاته خلال منافسات الموسم الماضي على المستوى الأوروبي، ليحصد بذلك الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه.



ومن بين الألقاب الأخرى التي فاز بها الريال هذا العام، لقب السوبر الأوروبي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

وتسلّم نائب الرئيس بيدرو لوبيز خيمينيث الجائزة من يدي رئيس رابطة الأندية الأوروبية، أندريا أنييلي في حفل أُقيم في سبليت (كرواتيا) وحضره مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، إيميليو بوتراغينيو.

ومن بين الألقاب الأخرى التي فاز بها الريال هذا العام، لقب السوبر الأوروبي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الملكي قد حصل على جائزة أفضل نادي أوروبي في 2014 و 2016 و 2017، في حين حصل نادي أرسنال الإنجليزي على جائزة أفضل ناد أوروبي لكرة القدم للسيدات، لمساهمتها الكبيرة في الترويج لكرة القدم النسائية.

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