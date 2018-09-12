انطلاق البرنامج التدريبي لـ"ماراثون أدنوك أبوظبي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )



انطلق البرنامج المجتمعي التدريبي المصاحب لـ"ماراثون أدنوك أبوظبي"، الذي يمتد لاثني عشر أسبوعاً حتى السادس والعشرين من نوفمبر ، تمهيداً للمشاركة المجتمعية في الماراثون الذي سيقام في السابع من ديسمبر القادم.

ويأتي البرنامج ضمن الجهود المتواصلة بين مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك، لتعزيز نمط الحياة الصحية في المجتمع، وإتاحة الفرصة للمشاركين في الماراثون لخوض المنافسات ، خصوصاً في السباقات المجتمعية التي تقام لمسافات مختلفة .

ويقدم البرنامج المجتمعي التدريبي من قبل عضو الاتحاد الأمريكي لألعاب المضمار، المدرب الشهير يوسف رشدي، والحائز على العديد من الألقاب، إضافة إلى مجموعة من المدربين الآخرين الذين سيقومون بإرشاد وتوجيه كافة المشاركين خلال اللتدريبات الأسبوعية حول مهارات بناء القوة العامة لأجل زيادة مسافة الجري كل أسبوع، ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية المتنوعة والركض لمسافات قصيرة ومتوسطة وطويلة.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، على أن المجلس ملتزم بتشجيع نمط وأسلوب الحياة الصحية لدى سكان وزوار مختلف مناطق العاصمة أبوظبي، مبيناً أن البرنامج مخصص للهواة وللمحترفين على حد سواء، وكذلك لمختلف الفئات والأعمار، حيث يضم مجموعة متنوعة من أنشطة وتدريبات اللياقة البدنية التي ستساعدهم على المشاركة في ماراثون "أدنوك أبوظبي".

ويعد ماراثون أدنوك أبوظبي فعالية عالمية جديدة في العاصمة أبوظبي ما يعزز من اسم ومكانة أبوظبي كوجهة رياضية رائدة ومتقدمة على مستوى المنطقة، وكعاصمة عالمية للرياضة، وسيكون الماراثون مفتوحا لكافة الفئات، ولمسافة 26 ميلاً، و385 ياردة (42.195 كيلو متر)، بحيث يشمل أبرز معالم العاصمة أبوظبي، ويشارك فيه عداؤون محترفون كما يمكن للمبتدئين المشاركة في سباقات لمسافات 2.5 و5 و10 كلم.

اقرا ايضا

بالفيديو: رياضة القفز على البطن في الماء.. تحد من نوع آخر