بالفيديو: رياضة القفز على البطن في الماء.. تحد من نوع آخر

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

"القفز على البطن" هي إحدى الرياضات الغريبة التى تمارس فى النرويج، وتُعد من الألعاب الخطيرة وقد تعرض ممارسيها للإصابات المؤلمة. وقد انطلقت منافسات "القفز على البطن" والغوص فى المياه بالعاصمة النرويجية "أوسلو" مؤخرا، حيث يصنف هذا النوع من الرياضة بالخطير والمؤلم، نتيجة لتعرض الأعضاء الداخلية للرياضي إلى إصابات خطيرة، حسبما ذكرت صحيفة "unilad" البريطانية.

إقرأ: سباح فرنسي يخوض تجربة رائعة محاولا عبور المحيط الهادي

هذه اللعبة تعد من الألعاب الفردية، ولا يوجد لها قوانين معقدة، إلا أنه يتوجب على المتسابق أن يقنع الجمهور بقفزة غريبة ومضحكة، على أن يتحمل هو الألم الناتج عن الإرتطام بالماء بشكل عنيف، وقد يبدو للمتابع أن الحركات التي يقوم بها هؤلاء المتسابقون، عشوائية!

ولكن القيام بمثل هذه الحركات الجريئة يتطلب قدرا كبير من المهارة والحذر مع تحكم تام بكافة حركات الجسم في غضون ثوان معدودة لضمان سلامة الجسم من أي أذىً قد يتعرض له.

إقرأ أيضا: سباح في الـ99 من عمره يحطم رقما قياسيا عالميا