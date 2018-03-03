سباح في الـ99 من عمره يحطم رقما قياسيا عالميا



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سجل السباح الأسترالي جورج كورونيس (99 عاماً) رقماً قياسياً عالمياً في سباق 50 متراً للسباحة الحرة عن فئته العمرية، خلال التصفيات المؤهلة لدورة ألعاب الكومنولث المقبلة.

وكان كورونيس المشارك الوحيد بمجموعته للمرحلة العمرية (100-104 أعوام)، وسجل 56.12 ثانية في شوط واحد.

وأبدى السباح العجوز سعادته بهذه الفوز، وقال إنه شعر فقط ببعض التوتر والارتباك بسبب أصوات الحشود التي قدمت لمكان العرض لمتابعة السباق.

وجرى العرض في مركز "غولد كوست" للألعاب المائية، الذي سيستضيف منافسات السباحة في دورة ألعاب "كومنولث" المقبلة، بين 4 و15 أبريل المقبل.

يُذكر أن كورونيس غادر المسابح في سن مبكرة بداية الحرب العالمية الثانية، ثم عاد لممارسة رياضته المفضلة في سن الثمانين.

مصدر الصور: صحيفة ناين نيوز

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