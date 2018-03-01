إماراتية واجهت الصعاب وتخرجت مع ابنتها بنفس الدفعة الجامعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحدت امرأة إماراتية مع ابنتها كل الظروف الصعبة لتنجح في الحصول على شهادتها الجامعية تزامنا مع حصول ابنتها على ذات الشهاده ،.

تربت الابنه في كنف امها وتحت رعايتها ، ولم تفكر يوماً أثناء كل مراحل حياتها أنها ستكون زميلة لها في يوم ما ،،لتتخرج مع ابنتها في دفعة واحدة تحملان شهادة التخرج من الجامعة ذاتها والسنة ذاتها، لترسما نموذجاً للتحدي في أبهى صوره الجميلة.

هي قصة أم مواطنة وابنتِها كافحتا من أجل أن تكملا تعليمهما، فتحدتا ظروف عملهما في القيادة العامة لشرطة أم القيوين وتجاوزتا الصعاب الأسرية التي واجهتهما بالصبر لتحقيق حلميهما بالاستمرارية في الدراسة بعد انقطاع دام سنين

فأصبحتا تُنافسان بعضَهما البعض بعد التحاقهما بالكلية الإماراتية الكندية في أم القيوين، حيث تخصصت الأم (رئيفة) في القانون، وابنتـُها ( فاطمة ) في ( الاتصال الجماهيري ) ولسان حالهما يقول من يجتهد ويتحمل الصعاب ويتألم أكثر، فهو من سيَجد أن للنجاح لذة وجمالاً وطعماً لا يقاوم.

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