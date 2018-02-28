سعوديات ينافسن الرجال ويعملن في صيانة الجوالات

أخبار الآن | السعودية - الرياض (عبدالله القرني)

لاتوجدُ ايُ عقباتٍ للمراة السعودية لاقتحامِ ايِ مجال كان لتُنَافِسَ الرجالَ فيه... مجموعة من المهندسات السعوديات حولوا هوايَتَهُنَ في تصليحِ الاجهزة الالكترونية الى مهنةٍ نجحوا فيها و بجدارة.

فتياتٌ سعوديات إقتحمن سوق العمل ومن باب كان ضيقاً عليهن ولكن سرعان ما اتسع بعد قرار وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بتوطين محال بيع الجوالات وصيانتها وحصرها على السعودين فقط فقاموا بالتدريب والعمل بكل حيوية ونشاط ، حتى تمكن من فتح باب رزق يدر الخير عليهن ويغنيهن عن الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وتقول جوهرة القحطاني مختصة في صيانة الاجهزة الالكترونية:

انا مختصة في صيانة وبرمجة الاجهزة الذكية وشركتنا تحت ادارة مهندسات سعوديات مختصات بالمجال , بدأ المشروع بفكرة من اختين سعوديتتين ثم كبر بكادر محترف في محترف

الروح الجماعية والأيادي المتعاونة تصنع المستحيل والإرادة القوية تحقق النجاح الملموس الذي يظهر دائماً مع العمل والمثابرة وفي مثل هؤلاء الفتيات تشكل التعاون حتى أبصر طريق النجاح . فأصبحن في دائرةٍ تُحتم عليهن الإبتكار والإبداع حتى يواصلن المسيرة

وتضيف جوهرة القحطاني: انا معروفة وسطة اهلي واصدقائي بهوايتي بحب صيانة الاجهزة الذكية فاساعدهم , ومن هنا جاءت فكرة اختصاصي بالمجال , والسبب الثاني عنما اشتركت بدورات لاخلاقيات المهنة وتعرفت على إحصائيات عن المبتزين ومن أهم اسبابها مراكز الصيانة.

اما احد المواطنات السعوديات فابدت رايها بكل ايجابية:

المراة تثق بقرينتها وانا أفضل ان اخذ هاتفي الخلوي لإمراة مثلي لأخذ راحتي واطمئن على سرية معلوماتي.

البدايات دائماً قد تكون صعبة ولكن النهايات الناجحة تنسي سالك طريق النجاح مصاعب البدايات.

وكما قال المثل : طريقُ الألف ميل تبدأ بخطوة .

وتضيف جوهرة القحطاني عن الخدمات التي يقدمونها:

نرسل المندوب الى العميل لاستلام الجهاز مع بيانات العميل بسرية تامة , ثم نرسل ألية عبر رسالة نصية او بريده الالكتروني عن حالة الجهاز, وكل خدماتنا نقدمها بضمان ثلاث اشهر.

هذا نموذج من النماذج الكثيرة التي سلكت طريق النجاح ، ولكن عندما عُبد لها الطريق من قبل الجهات الحكومية . ولعلنا نرى في القريب العاجل المزيد من قرارات التوطين للكثير من القطاعات ، وسترون الكثير والكثير من النماذج الوطنية المتميزة .

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