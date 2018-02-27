في السعودية حليب الإبل يتحول بديلا عن الدواء

أخبار الآن | جدة - المملكة العربية السعودية - (يامن مصباح)

للإبلِ مكانة مرموقة عندَ سكان السعودية ولايزالُ لها من ذلكَ الحظُ الوفير عندَ كثيرٍ من الناس في العصرِ الحاضر، خاصة لدى من امتهنوا تربيةَ الابل والاهتمام بها، وأصبحت ألبانُها مصدرَ رزقٍ لهم، تحتلُ مكانة اساسية في حياتهم .. فأصبحَ حليبُ النوقِ يباعُ على البسطاتِ في الطرقاتِ والأماكن العامة لما يحتويهِ هذا الحليب على فوائد كثيرة.

أبو محمود من عاداته اليومية ان يقضي جل ساعات نهاره بين حظائر الابل للعناية بها واطعامها وحلبها ، فقد عاش عند الابل مايقارب الاربعين عاما ..ورث تربيتها عن والده واجداده وكبر على حبها وترعرع في احضان حظائرها.. والتي اصبح حليبها مصدر رزق له ....فضلا عن كونه يعتبر هو الاقرب لحليب الام كونه يحتوي على جميع المشتقات التي يجب توفرها في الغذاء ..

قال أشرف محمد احمد

الاستمرار على شرب حليب النوق يوميا له فوائد عظيمة ومفيدة للجسم .. فعند الاستمرار على شربه الصباح باكرا مع اضافه مقدار فنجان صغير من بول الناقه التي لم تلد ومازالت بكرا يتعافى من يتناوله من امراض مزمنه مثل السرطان والسكري بحول الله

أما توفيق الصائغ وهو مرشد ومستشار سياحي فقال

حليب النوق مثله مثل حليب الام من ناحية الفوائد والعلاج للطفل ..فالابل نفس الشيء ،النوق التي والده حديثا نفس الشيء يكون الحليب مميز وبه نسبه من الحلى ..

اتجه كثير من اصحاب الابل في استثمار رغبة السواد الاعظم من الزبائن في الحصول على حليب طازج في اختيار مواقع على الطرق السريعة لتقديم كمية من الحليب لمن يفضلون تناول تلك النوعية .. اصبح اليوم من المشاريع التي يحرص الكثيرون على اقامة بسطات في الهواء الطلق لبيع الحليب في اواني او اكياس مخصصة لهذا الغرض

قال ابومحمود عادل الصايغ وهو راعي ابل

النبي عليه الصلاه والسلام حث ناس اصابهم المرض ..قال لهم إلحقوا بإبل الصدقة واشربوا من ألبانها وأبوالها فإنه شفاء ..فشربوا منها واستصحوا

بينما الزبون محمد علي فقد قال

الجمال من زمان معروفة انه في حليبها فوائد كثيره ..فأنا اليوم قدمت الى هنا من مسافة بعيده أتيت خصيصا لشراء كمية من الحليب فأنا مصاب بجرثومة بالمعدة وقد اوصاني الطبيب بشرب حليب النوق والاكثار منه الى ان اتعافى بإذن الله ..

اصبح اصحاب تلك البسطات يروجون للزبائن لشراء الحليب ..الذي يتميز بطعمه ومذاقة الجيد لاعتمادهم في تغذية إبلهم على الاشجار والاعشاب الطبيعية ,, بحيث اصبح حضور الحليب بشكل يومي على مائدة بعض الاسر السعودية..

يحرص الكثير من المواطنين على شرب الحليب طازجا ، والبعض الاخر يعمل على غليه وتعقيمه ، لكن الكثير منهم يفضل شربه دون ذلك للحفاظ على مذاقه ، الذي عادة مايكون حلو المذاق ولاذع في نفس الوقت.

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