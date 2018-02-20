المرأة السعودية.. خطوة أولى نحو حلم القيادة

أخبار الآن | جدة - المملكة العربية السعودية - (يامن مصباح)

حلم كبير أصبح قريب المنال بالنسبة للسعوديات، لم تتوقع يوما المرأة السعودية أن تُعطى الاستحقاق والتمكين في قيادة السيارة، وعلى الرغم من ذلك فقد جاء قرار السماح للمرأة بالقيادة كبداية لمرحلة جديدة في مسارات حياتهن الاجتماعية، وتمكين لها لتحسين ادائها المهني والوظيفي، مما يجعلها قائدة نفسها ومسؤولة عن قراراتها وتحركاتها، ويمنحها شخصية أقوى لمواجهة كل الظروف.

الجلوس خلف مقود القيادة هذا، حلم كبير بالنسبة لرولا ولغيرها من بنات جنسها في السعودية، حلمُ لطالما طال انتظاره، تمنت رولا كثيرا أن تخرج للتنزه والتسوق وهي تقود سيارتها الخاصة مصطحبةً صديقاتها بدون سائق أو أحد إخوتها، تكون صاحبة قرار في الاتجاه الذي تريد الذهاب إليه لقضاء مستلزماتها الخاصة أو تعزيز تواصلها الأسري والاجتماعي، مما يجعلها قائدة نفسها ومسؤولة عن قراراتها وتحركاتها.

الألوان والشكل الخارجي للسيارة هما اللذان كانا يدوران في مخيلة رولا حول حلمها في امتلاك السيارة، لم تكن على دراية بأي شيء سواهما، متلهفة على أن تكون في المقعد الأمامي بدلا من المقعد الخلفي، لكن اليوم هنا إتاحة لها جامعة الأعمال والتكنولوجيا أن تقترب أكثر وأكثر من السيارة، وتتعرف على أنواع السيارات وأجزائها التشغيلية وطرق المحافظة عليها.

لن تنسى السعوديات تاريخ السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، في هذا اليوم توجت مسيرة طويلة ومتعبة للمطالبة بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، كبداية لمرحلة جديدة في مسارات حياتهن الاجتماعية، وتمكين لها لتحسين مستوى أدائها المهني والوظيفي، ورفع سقف أحلامها وطموحاتها لخدمة أسرتها ومجتمعها، مبروك لك يارولا ولكل شابة وامرأة سعودية.

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