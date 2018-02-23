وزارة العدل السعودية: إلغاء العمل بأحكام بيت الطاعة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (صحف)

اوقفت وزارة العدل السعودية العمل بالأحكام التي من شأنها إجبار الزوج زوجته على العودة لبيت الزوجية وهو ما يعرف أيضاً بـ ” بيت الطاعة”. وقد جاء قرار الوزارة في أطار الحفاظ على حقوق المرأة وضمان صيانة كرامتها.

وقد أوقفت الوزارة العمل بجميع الأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية لمنع الأزواج ضعاف النفوس من ممارسة أي ضغوط قهرية على الزوجات.

وقد نقلت الصحيفة عن مصادرها المطلعة بالوزارة أيضاً أن وزارة العدل قد استندت في قرارها إلى نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والذي بموجب نصها أنه:” لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً”.

وقد أوقفت الوزارة العمل بجميع الأحكام القاضية بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية لمنع الأزواج ضعاف النفوس من ممارسة أي ضغوط قهرية على الزوجات و لحفظ كرامة المرأة وضمان حقوقها بعيداً عن أية محاولات للإجبار.

وبحسب مصادر وزارة العدل السعودية، فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يترك الزوج أمام خيارين لا ثالث لهما إما بالقيام بتطليق الزوجة أو قيام الزوجة بطلب حقها في الخلع من الزوج.

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