وزارة التجارة تلغي موافقة ولي الأمر والسماح للمرأة السعودية

أخبار الآن | السعودية - الرياض - (عبد الله القرني )

لاتزال المرأة السعودية تحقق نجاحات في المملكة تمكنها من ولوج مجالات عديدة ومن أهمها قرار وزارة التجارة والاستثمار بعدم إلزام المرأة السعودية بموافقة ولي الامر في مزاولة أعمالها التجارية وتسهيل الإجراءات الادارية لها، بعد أن كانت موافقة ولي أمر المرأة السعودية تشكل عائقاً في عملها التجاري أو حتى الوظيفي، أصدرت وزارة التجارة والإستثمار أمراً يقضي بعدم إلزام المرأة السعودية بموافقة ولي الأمر وذلك بهدف دعم القطاع الخاص . وتسهيل توظيف النساء السعوديات وضخ قدراتهن لسوق العمل .

وتقول "جيهان محمد" أن القرار ايجابي ليصبح للمراة السعودية إستقلالية وحرية لقتح السجل التجاري والتصرف بحرية في شؤونها الخاصة وعدم الاعتماد على الرجل بشكل اساسي فتزيد ثقتها بنفسها لتساعد في بناء المجتمع، تباشرن النساء السعوديات بالخبر وتبادلنا التبريكات مبدينا فرحتهن بهذا القرار ، والذي كان يشكل عائقاً لبعض النساء وخاصة من المطلقات والأرامل .

كما صرحت دلال الرشيدي أن بعض النساء مطلقات أو أرامل يصعب عليهم إتخاذ القرارات بحرية فإذا لم يوافق الأب أو ولي الامر فسيعيق تحركاتها وهذا القراريفيدها ويفيد البلد لتصبح إمراة منتجة، بأتي هذا القرار الجديد بمعنى بالمساواة بين المرأة والرجل، فيما يتعلق بإشتراطات بدء النشاط التجاري، ، و يستهدف تخفيف القيود وتنويع القاعدة الإنتاجية، ذلك بالإظافة إلى وجود عدد من التشريعات القانونية التي دعمت حضور المرأة.



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