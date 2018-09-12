إسبانيا تسحق وصيف بطل العالم كرواتيا بسداسية نظيفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

فاز منتخب إسبانيا على منتخب كرواتيا بنتيجة 6-0 في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وأقيمت المباراة على ملعب مارتينيز فاليرو، ليسجل لويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا انتصارا مميزا على وصيف كأس العالم 2018 في ظهوره الأول كمديرا فنيا للاروخا في الأراضي الإسبانية.

سداسية إسبانيا تناوب على تسجيلها ساؤول نيجويز وماركو أسينسيو ولوفري كالينيتش بالخطأ في مرماه ورودريجو وسيرخيو راموس وإيسكو في الدقائق: 24 و33 و35 و50 و57 و70 على الترتيب.

فوز إسبانيا رفع رصيدها للنقطة 6 لتحتل صدارة المجموعة بعد فوزها على إنجلترا في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف على ملعب ويمبلي.

افتتح ساؤول مهرجان الأهداف بعدما حول عرضية داني كارباخال في شباك كرواتيا بنجاح بعد دخوله لمنطقة الجزاء، وعزز أسينسيو تقدم إسبانيا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى فشل كالينيتش في التصدى لها.

وعاد أسينسيو وأسهم في الهدف الثالث بعدما سدد كرة قوية من الجبهة اليمنى اصطدمت بالعارضة ثم كالينيتش ودخلت المرمى، إسهام أسينسيو كان حاضرا في الشوط الثاني أيضا. إذ صنع 3 أهداف.

وقدم نجم ريال مدريد تمريرة الهدف الرابع لرودريجو الذي سدد من تسديدة قوية، واستغل راموس عرضية أسينسيو من ركنية وحولها في المرمى بعدها كان خاليا من الرقابة داخل منطقة الجزاء.

واختتم إيسكو أهداف إسبانيا من مهارة رائعة بعدما استلم تمريرة أسينسيو بشكل رائع وتخلص من مدافع كرواتيا وسجل الهدف السادس.

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