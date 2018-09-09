"مورينيو" يسقط بطريقة كوميدية في مباراة إنكلترا وإسبانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

واجه "جوزيه مورينيو" مدرب مانشستر يونايتد الكثير من الانتقادات بعد الخروج المبكر من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، وربما هذه العثرات لم تشفع له لاحراز القليل من التعاطف بعد تعرضه لموقف محرج خلال مباراة إنجلترا وإسبانيا في بطولة دوري أمم أبطال أوروبا.

في التفاصيل، انتشرت صور "مورينيو" الذي تعرض لسقوط محرج أثناء توجهه إلى المدرجات في استاد "ويمبلي" لمتابعة المباراة، ولم يخف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخريتهم من هذا الموقف، مسقطين إياه على ما اعتبروه فشل (المتميز) مع فريق الشياطين الحمر حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ذا صن" شبه أحد المدونين مورينيو بالمدرب السابق لأرسنال الإنجليزي أرسين فينغر، قائلا: "كل يوم يزداد شبها بفينغر"، وسقط مورينيو على الأرض بعد أن تعثر بحاجز، وقام أحد أفراد الأمن بمساعدته على النهوض سريعا، دون أن يتعرض لأي إصابة..

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