ركلة لاعب كرة قدم "تصيب" البرق

أخبر الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

لم يؤثر سوء الطقس وتعطل التدريبات على موهبة اللاعب الأسترالي "إيدي بيتس" والذي أثار جدلاً واسعاً بسبب تسديده لركلة أصابت البرق في السماء، وذلك ملعب كرة القدم في مدينة أديلاد جنوبي أستراليا، بعدما أوقف الطقس تدريبات الفريق.

حيث نشر صديق بيتس على صفحته في موقع انستغرام فيديو يظهر فيه بيتس وهو يركل الكرة ركلة قوية لكنه لم يصب الهدف، لأن البرق فجر الكرة وهي طائرة في الجو.

مما أثار دهشة متابعيين الفيديو وعندما غادر الفريق الملعب قرر بيتس أن يسجل في النهاية ست نقاط (في كرة القدم الأسترالية)، لكي لا يخرج من الملعب دون إنجاز!

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