رونالدو يفك صيامه عن التسجيل مع اليوفي

أخبار الآن | تورينو - إيطاليا (وكالات)

يبدو أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو استطاع التخلص من حالة النحس الملازمة له منذ انطلاقة الدوري الإيطالي, حيث سجل الدون هدفه الأول مع ناديه الجديد يوفنتوس.

فبعد مضي ثلاث جولات على انطلاقة "الكالتشيو"، كسر رونالدو صيامه التهديفي عند الدقيقة 48, وجاء الهدف الأول من ضربة ركنية عن طريق كانسيلو قابلها مدافع "السيدة العجوز" بونوتشي بتسديدة في المرمى، ولكنها جاءت أمام مدافع ساسولو جيانماركو فيراري الذي أعادها إلى حارسه لتصطدم بالقائم ثم تتهيأ أمام أقدام رونالدو الذي وضع الكرة في المرمى بكل سهولة لتسكن الشباك.

أما الهدف الثاني إثر ضربة ركنية لساسولو انبرى لها دفاع اليوفي، ثم استلمها أحد لاعبي "السيدة العجوز" لتصل في النهاية إلى رونالدو ناحية اليسار، الذي سددها بيسراه محرزا الهدف الثاني ليوفنتوس.

فانتهت المباراة بفوز اليوفي بهدفي رونالدو مقابل هدف واحد لفريق ساسولو.

وكان النجم البرتغالي عند ثقة مدربه ماسيمليانو أليغري الذي راهن على أن رونالدو سيسجل في مباراة الأحد، وهو الأمر الذي قام به "صاروخ ماديرا" على أرضية الملعب. وكان الهدف الذي قد يشكل انطلاقة لأهداف غزيرة قادمة للنجم البرتغالي بقميص "السيدة العجوز".

يذكر أن رونالدو يتقاضى 31 مليون يورو سنويا، من دون الضرائب، أي ما يعادل قرابة 600 ألف يورو أسبوعيا، وهو الراتب الأعلى في إيطاليا.

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