محرز ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل

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بعد اختياره كأفضل لاعب في فريق مانشستر سيتي لشهر أكتوبر .. يواصل الجزائري رياض محرز تألقه مع الفريق الأزرق مع احرازه لهدف وصنعه لهدفين أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ..

محرز قاد فريقه للفوز بسداسية نظيفة مكنته من تصدر الترتيب برصيد 9 نقاط مع مرور 4 جولات، بينما يتذيل الفريق الأوكراني الترتيب برصيد نقطتين ، وتضائلت فرصته في التأهل.



وتم اختيار رياض محرز، أحسن لاعب في مانشستر سيتي خلال شهر أكتوبر بعدما فاز بالتصويت الذي أطلقه “السيتيزن” على موقع “تويتر” وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها رفقة فريقه.

ولعب محرز 3 مباريات كاملة ضمن الدوري الإنجليزي مع فريقه مان سيتي في ذات الشهر أمام كل من ليفربول، بيرنلي وتوتنهام وسجل هدفين أمام الأخيرين، كما شارك أمام هوفنهايم في دوري الأبطال لمدة 15 دقيقة ولعب مباراة كاملة أمام شاختار التي منح فيها تمريرة حاسمة.



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