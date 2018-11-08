مانشستر سيتي يقسو على شاختار بفوز عريض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

واصل فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي انتصاراته الساحقة، ولكن هذه المرة في دوري أبطال أوروبا على حساب ضيفه، شاختار على ملعب الاتحاد بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتقدم نجم الوسط الإسباني دافيد سيلفا بالهدف الأول لمصلحة السيتيزنس في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف غابرييل جيسوس الهدف الثاني للسكاي بلوز في الدقيقة 24 من ضربة جزاء وهمية على رحيم ستيرلينغ الذي ألقى بنفسه على الأرض دون أن يلمسه أي من لاعبي شاختار.

واستطاع ستيرلينغ التوقيع على الهدف الثالث في الدقيقة 49، ثم عاد جيسوس المهاجم البرازيلي ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 72 وبنفس الكيفية، من علامة الجزاء.

ولم يكتفِ السيتي بالأهداف الأربعة، بل ضاعف النجم العربي الجزائري رياض محرز النتيجة بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 84، ثم بصم جيسوس على الهاتريك في مباراة الليلة بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، عزز أزرق مانشستر صدارته للمجموعة السادسة في التشامبيونزليغ بوصوله إلى النقطة 9، في حين تجمد رصيد الفريق الأوكراني عند النقطة 2 في المركز الأخير.

ولحساب نفس المجموعة، سقط ليون الفرنسي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين على ملعبه ضد هوفنهايم الألماني، ليرتفع رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني، كما يصل هوفنهايم للنقطة 3.



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