كابوس الخروج من دوري الأبطال يلاحق الريدز

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ليفربول يواجه كابوس الخروج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة الصادمة أمام رد ستار الصربي

بعد الهزيمة المدوية لنادي ليفربول الإنجليزي على يد النجم الأحمر الصربي، بنتيجة صادمة 2- صفر, تعقدت مهمة وصيف الأبطال بقيادة الألماني Jürgen Klopp في العبور من "مجموعة الموت" بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من تصدره المجموعة بالشراكة مع نابولي الإيطالي، وبفارق نقطة عن باريس سان جرمان الفرنسي، إلا أن جدول الليفر الصعب قد يدفعه للمركز الثالث، بعيدا عن المَقْعدينِ المؤهّليْن للأدوار الإقصائية في البطولة.

وبالنسبة للسيناريو المتداول حول خروجه من الدوري فقد يودع ليفربول البطولة في حال تعادله في مباراتيه الأخيرتين أمام باريس سان جرمان و نابولي، مع انتصار المنافسيْن في مباراتيْهما أمام النجم الأحمر الصربي.

وسترتفع احتمالية خروجه في حال الهزيمة أمام باريس سان جرمان، حيث لن يكفيه الانتصار بنتيجة 2-1 أو 3-2 على نابولي في الجولة الأخيرة.

أما في حال هزيمته أمام باريس سان جرمان و نابولي، فسيودع الفريق البطولة بشكل أكيد، وقد يتجه للعب ببطولة اليوروبا ليغ.

ولكي يضمن المارد الأحمر تأهله للدور الثاني عليه أن يحقق الانتصار في واحدة من مواجهتي القمة على الأقل، حيث سيضمن التأهل في حال فوزه في باريس، من دون انتظار المواجهة الأخيرة أمام نابولي.

أما في حال التعادل مع سان جرمان في باريس، فسيتعين على "الـReds" الانتصار على ملعبهم في اليوم الأخير أمام نابولي.

وفي حال الخسارة في باريس، فسيكون على النادي الإنجليزي الانتصار بفارق هدفين على نابولي في ملعب الأنفيلد.

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